OL : Bien jouer, gagner et « faire le con », ce joueur adore

Dans : OL, Ligue 1.

Du haut de ses 33 ans, et conscient que l'essentiel de sa carrière est désormais derrière lui, Jérémy Morel semble vouloir profiter de ses ultimes saison de footballeur professionnel pour joindre l'utile à l'agréable. Et contrairement à l'image très austère qu'il donne sur les terrains de Ligue 1 et d'Europe, le défenseur de l'Olympique Lyonnais est un vrai ambianceur au sein du vestiaire de l'OL. Evoquant ce statut de joyeux drille, Jérémy Morel avoue qu'il assume totalement cela, surtout quand les résultats de Lyon sont plutôt bons.

« Dans n’importe quel groupe, les jeunes, les étrangers, les Français peuvent avoir tendance à rester un peu entre eux, mais les résultats positifs aident à se mélanger, et pour animer tout ça, il faut mettre de l’ambiance. Moi je ne suis pas le dernier à embêter mon petit monde en faisant des blagues. Ils prennent tous. Même quand ça ne va pas trop, ça peut aider à repartir. Ce qui compte pour moi aujourd’hui, c’est de profiter de ces dernières saisons. Si je peux concilier le fait de bien jouer, gagner, et faire le « con », c’est le pompon », explique, dans les colonnes du Progrès, Jérémy Morel, qui compte 13 titularisations en Ligue 1 cette saison malgré une grosse concurrence défensive à l'Olympique Lyonnais.