OL : Bielsa veut faire craquer Lyon pour Cornet

Dans : OL.

Intéressé par Maxwel Cornet, Leeds a une stratégie pour faire craquer l’Olympique Lyonnais, un peu trop gourmand dans le dossier.

Le changement de poste de Maxwel Cornet, acté définitivement sous les ordres de Rudi Garcia il y a un an et demi, pourrait lui être bénéfique. Le joueur de l’OL attire les convoitises, notamment en Premier League. Ses performances contre Manchester City ont sûrement contribué à sa bonne réputation outre-Manche. Le Sun révélait dimanche l’intérêt de Leeds pour Maxwel Cornet. Marcelo Bielsa apprécie son profil polyvalent, « son rythme et ses compétences ». Le 9e de Premier League a une fenêtre de tir avec l’arrivée d’Henrique Silva en provenance de Vasco de Gama à Lyon. L’effectif lyonnais compte désormais trois joueurs au poste de latéral gauche avec le jeune Melvin Bard. Il est peut-être l’heure de découvrir autre chose pour Maxwel Cornet, mais l’OL se montre très gourmand.

Leeds prêt à faire traîner le dossier

Le Sun explique que Lyon demande 20 ME pour l'Ivoirien, sous contrat jusqu’en juin 2023. Leeds juge cette demande excessive. Le club de Marcelo Bielsa veut imposer ses exigences à Jean-Michel Aulas et Juninho. L’idée est de faire traîner le dossier pour faire craquer Lyon. Cette stratégie peut-elle être payante ? Quel club a finalement le plus de pression, alors que Ezgjan Alioski, latéral gauche de Leeds, est en fin de contrat à la fin du mois ? L’OL a le temps de voir venir dans ce dossier étant donné que Maxwel Cornet est encore sous contrat pour deux ans. Le média anglais dévoile aussi un intérêt du club anglais pour Marcelo, auteur d’une mauvaise saison au Real Madrid.