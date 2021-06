OL : Bielsa est chaud, 20 ME sur un Lyonnais ?

Dans : OL.

Très apprécié en Angleterre mais surtout en Allemagne, le polyvalent Maxwel Cornet pourrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été.

Principalement utilisé au poste de latéral gauche par Rudi Garcia cette saison, l’international ivoirien a vu débarquer un concurrent à l’OL il y a quelques jours. En effet, les Gones ont bouclé l’arrivée d’Henrique Silva en provenance de Vasco de Gama. Cela fait donc trois joueurs au poste de latéral gauche puisqu’il ne faut pas oublier non plus le jeune Melvin Bard. Le chant du départ a peut-être sonné pour Maxwel Cornet, valorisé entre 10 et 15 ME par l’Olympique Lyonnais. Dans le viseur de Cologne et de Wolfsburg la saison dernière, l’ancien attaquant de Metz a également la cote en Angleterre. Et selon les informations du Sun, le Leeds United de Marcelo Bielsa est sur les rangs.

Le média britannique affirme en revanche que l’Olympique Lyonnais réclame finalement 20 ME pour lâcher Maxwel Cornet, une somme que Jean-Michel Aulas ne pourra récupérer qu’en cas de transfert dans un club de Premier League. En toute logique, l’OL souhaite donc profiter de l’intérêt de Leeds pour vendre Maxwel Cornet au prix fort. Du côté du club anglais, on apprécie particulièrement la capacité de l’Ivoirien à répéter les efforts durant 90 minutes. De plus, Marcelo Bielsa adore les joueurs polyvalents et avec Maxwel Cornet, il est relativement servi dans la mesure où le Lyonnais est aussi bien capable de jouer aux postes de latéral gauche, attaquant droit ou attaquant gauche. Sous la houlette de Bruno Genesio, il lui est également arrivé de dépanner à la pointe de l’attaque de l’OL. Avec Maxwel Cornet, c’est un joueur très polyvalent que Marcelo Bielsa s’offrirait à Leeds. Une piste qui ne devrait d’ailleurs pas laissé insensible le joueur, qui pourrait se laisser tenter par un départ lors du mercato estival.