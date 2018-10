OL : Bernard Lions a des choses à dire sur Tanguy Ndombele

Dans : OL, Equipe de France, Ligue 1.

Tanguy Ndombele a joué mardi face à l'Islande ses 27 premières minutes sous le maillot des champions du monde, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, preuve que son énorme montée en puissance sous le maillot de l'OL n'a pas échappé à Didier Deschamps. Pour Bernard Lions, il est évident que Tanguy Ndombele est un joueur qui va compter dans l'avenir du football français. Et pour le journaliste de l'Equipe, le sélectionneur national a clairement un choix de plus au moment de composer son groupe et bientôt son onze de départ.

« Quand on voit l’ascension fulgurante de Ndombele réjouissons nous, il a cette capacité à jouer très très vite vers l’avant. On dit qu’il a aucune expérience, mais contre Manchester City il a fait un match formidable. Lorsqu’il est rentré avec l’équipe de France contre l’Islande, et même si on a beaucoup parlé de la rentrée de Mbappé, celle de Ndombele a aussi changé le cours de ce match. Il est plus qu’un candidat crédible à cette équipe de France et j’espère que Didier Deschamps aura encore beaucoup beaucoup beaucoup de problèmes de riche avec un joueur de ce niveau-là (...) Je ne me tiens pas qu’à sa rentrée contre l’Islande, sa progression à Lyon est énorme, et ce n’est pas un petit club », fait remarquer Bernard Lions, visiblement fan de Tanguy Ndombele.