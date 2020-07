OL : Tatarusanu lâche ses vérités sur Lopes et Coupet

Dans : OL.

Il y a un an, l’Olympique Lyonnais recrutait Ciprian Tatarusanu en provenance du FC Nantes afin de devenir la doublure d’Anthony Lopes.

Néanmoins, un énorme malentendu a rapidement tendu les relations entre le gardien roumain et l’OL. Et pour cause, il avait été glissé à Ciprian Tatarusanu au moment de sa signature que le départ d’Anthony Lopes était dans les tuyaux, et qu’il était donc totalement envisageable qu’il devienne rapidement le titulaire des Gones au poste de gardien de but. Problème : Anthony Lopes a finalement prolongé en faveur de son club formateur, et a donc logiquement conservé son statut de titulaire. Une situation qui a créée de vives tensions à Lyon, où il a plusieurs fois été dit que les relations étaient volcaniques et explosives entre Lopes, Tatarusanu et l’entraîneur des gardiens Grégory Coupet.

Dans les colonnes de L’Equipe, le Roumain, qui débutera face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue ce vendredi soir au Stade de France, a mis les choses à plat. « Quand j’ai parlé avec Florian Maurice, il m’avait dit que j’avais une chance de débuter comme tous les autres. Comme j’ai une grosse confiance en moi, j’ai accepté cette proposition. Mais c’était normal ! Si un joueur vient à Lyon et vous dit : "Je viens pour être numéro 2", vous en pensez quoi en tant que journaliste ? La situation n’était pas explosive. Ce n’était pas comme ça du tout ! Avec "Riacop" (Anthony Racioppi, 3e gardien), on est des pros, j’ai très bien compris la situation et j’ai essayé de prendre le maximum de cette année. Greg (Coupet) a fait son travail, Lopes aussi, mais à la fin il n’y en a qu’un qui joue » a fait savoir Ciprian Tatarusanu, pour qui la situation était donc bien moins électrique que l’on a pu le lire…