OL : Benfica refuse de vendre Ruben Dias, mais le joueur préfère l'OL !

Si dimanche, l'Olympique Lyonnais semblait vouloir prendre rapidement la main dans le dossier Ruben Dias en faisant une offre se rapprochant des exigences des dirigeants de Benfica, ce lundi A Bola affirme que l'on part peut-être pour un long feuilleton. En effet, le club portugais refuse d'entendre parler d'un départ du défenseur international portugais lors de ce mercato et a déjà fait savoir à l'OL qu'il était inutile de marchande. Autrement dit, Jean-Michel Aulas doit mettre 45ME cash sur la table pour s'offrir Ruben Dias, soit le prix de sa clause libératoire, et pas 30ME plus 15ME de bonus divers, sinon le joueur tant convoité par l'OL restera au Benfica.

Le quotidien sportif portugais précise que de son côté Ruben Dias est lui très intéressé par un transfert, car en plus d'avoir la certitude de jouer la Ligue des champions, ce qui n'est pas encore certain avec Benfica, il touchera un nettement plus gros salaire à l'Olympique Lyonnais. L'affaire semble donc complexe à finaliser entre un club très très gourmand, et un joueur qui ne veut pas laisser passer sa chance.