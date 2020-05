OL : Benatia, opération défense, les infos tombent

Dans : OL.

Malgré une fin de saison 2019-2020 tronquée par l’arrêt brutal de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se tourne difficilement mais sûrement vers le prochain exercice.

Celui-ci s’annonce d’ailleurs tendu pour le club rhodanien. Car en plus des pertes engendrées par la crise sanitaire du coronavirus, l’OL pourrait également dire adieu à des dizaines de millions d’euros en ne participant pas à une Coupe d’Europe en 2020-2021. C’est en tout cas le chemin qu’a pris Lyon avec sa septième place finale en championnat. Si Jean-Michel Aulas aura encore potentiellement la reprise de la Ligue des Champions et la finale de Coupe de la Ligue comme bouée de sauvetage, Juninho et Bruno Cheyrou, le futur responsable de la cellule de recrutement de l’OL, planchent déjà sur le prochain mercato. Avec deux hypothèses et deux budgets, l’un avec Coupe d’Europe, l’autre sans Coupe d’Europe. Dans tous les cas, l’équipe de Rudi Garcia aura un objectif prioritaire sur le marché des transferts, à savoir celui de recruter un nouveau défenseur central. C’est en tout cas ce que confirme Bilel Ghazi.

« La direction de l’OL commence déjà à travailler sur le prochain mercato. Ces derniers jours, il y a eu une première réunion entre Juninho et Bruno Cheyrou. Ils ont des pistes. J’ai des noms, mais je ne peux pas encore les sortir… Mais la principale priorité de l’OL au mercato, ce sera la recherche d’un défenseur central. Parmi les joueurs ciblés, il y deux ou trois profils qui ressemblent à la patte Florian Maurice. Donc ça doit être des restes du futur directeur sportif de Rennes. Avec Cheyrou, l’OL ne va pas aller chercher des joueurs connus de L1 ou de L2. Ils vont prendre des joueurs pas forcément connus, mais qui évoluent dans des championnats majeurs. Franchement, il y a de l’idée, et notamment sur la piste prioritaire ! Mehdi Benatia ? Ce n’est pas débile de dire ‘Benatia à Lyon’, quand on connaît la relation qu’il a avec Rudi Garcia. Si la rumeur Benatia arrive à Lyon, je ne serais pas surpris… Mais sur la liste des joueurs visés par l’OL, il n’en fait pas partie. Manuel Akanji ? Non plus. Par contre, Lyon est sur un autre défenseur central qui évolue en Bundesliga. Benoît Badiashile ? Il ne fait pas partie des joueurs ciblés. Il y a zéro joueur français dans la liste. Et il y a seulement un joueur qui a connu la L1, mais qui n’y est plus aujourd’hui », a lâché, dans un live Instagram avec Walid Acherchour, le journaliste de L'Équipe, qui met donc l’eau à la bouche aux supporters de l’OL...