Rayan Cherki viré, l’OL en a marre 

Par Guillaume Conte

L'OL perd officiellement patience avec Rayan Cherki qui ne sera pas déclaré intransférable cet hiver. En cas de belle offre, Lyon vendra son joyau, qui ne répond pas présent sur le plan sportif à l'image de son match catastrophique contre l'OM.

Rayan Cherki est pointé du doigt après le nouveau fiasco de l’OL, cette fois-ci contre Marseille au Vélodrome. Non seulement le meneur de jeu n’est plus décisif, mais en plus il est impliqué dans les buts encaissés par son équipe, avec des ballons perdus et une incapacité à réagir. Les notes et les commentaires sont salés après « sa performance » face à l’OM et son avenir immédiat est désormais remis en question. En effet, le pur lyonnais brille dès qu’il porte le maillot de l’équipe de France espoirs, signe qu’il n’a pas perdu tout son talent d’un coup. Mais avec son club formateur, il a souvent été écarté par Laurent Blanc ou Fabio Grosso, sans oublier Peter Bosz, sans jamais répondre présent lorsqu’il a eu du temps de jeu.

L'OL en espère plus de 20 ME

Le pari de Pierre Sage de lui faire confiance pour le match contre l’OM a été perdant. Et du coté de la direction, on fait plus que s’impatienter. En effet, la réalité de son contrat le rattrape brutalement, avec une fin de bail en juin 2025. En fin de saison, alors que les discussions pour une prolongation n’avancent pas, il entrera donc dans sa dernière année d’engagement avec l’OL. Une situation que les dirigeants lyonnais n’apprécient guère, car la tendance n’est plus à une prolongation étant donné son salaire de 300.000 euros par mois, et ses performances sur le terrain qui ne sont pas vraiment en adéquation.

Résultat, pour la première fois, l’OL ouvre la porte à un départ de Cherki cet hiver. Un changement radical pour un joueur toujours considéré comme intransférable jusqu’à présent. Ce n’est plus le cas mais l’époque où Jean-Michel Aulas repoussait des offres supposées de 50 ME de la part du Real Madrid est bien lointaine. Même si Lyon espère le vendre un peu au-dessus, l’international espoirs est désormais évalué à 20 ME, entre son niveau sportif, son absence de progression ces derniers mois, et son contrat qui approche du terme. Un départ dès le mois de janvier est donc possible, et l’OL ne s’y opposera pas en cas de belle offre. Il reste à savoir si le PSG, qui a été intéressé un moment notamment sous la pression du clan Mbappé, pourra par exemple passer à l’action pour ramener un autre joueur lyonnais au Parc des Princes. En tout cas, le temps de Rayan Cherki à Lyon semble devenir de plus en plus incertain, ce qui semblait encore impensable au lancement de cette saison.