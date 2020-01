OL : Ben Arfa, Benzema, Lacazette et Cherki, Lyon en force !

Dans : OL.

Depuis vendredi soir, cela s'enflamme dur autour de Rayan Cherki, le joueur de 16 ans ayant rendu une copie parfaite ou presque avec l'Olympique Lyonnais contre Nantes.

On sentait le buzz monter depuis quelques matchs, mais cette fois plus personne ne peut l’ignorer, l’Olympique Lyonnais a encore dans son effectif une pépite offensive comme seul le club de Jean-Michel Aulas sait en révéler très régulièrement. Du haut de ses 16 ans, Rayan Cherki est désormais connu même par ceux qui ne suivent pas au quotidien la Ligue 1 et l’OL, l’attaquant faisant même l’objet dimanche d’un reportage lors du célèbre journal de 13h de TF1. Du côté de la capitale des Gaules on connait trop bien le football pour tout de suite hurler au génie. Mais Bernard Lacombe avoue quand même que Rayan Cherki a des qualités qui lui rappellent ses glorieux ainés à Lyon.

Lacombe est admiratif du talent de Cherki

Pour l’ancien goleador et conseiller de Jean-Michel Aulas, il est évident que l’attaquant de 16 ans a de l’or dans les pieds. « En talent pur, il est dans la lignée de Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Alexandre Lacazette ou Anthony Martial, qui faisaient aussi des choses extraordinaires. Il sent les coups, il est là sur les deuxièmes ballons, pour jouer avec ses partenaires, faire la passe décisive. On pense qu’il peut être très bon sur un côté, mais on l’a vu samedi à son meilleur poste je pense, en fausse pointe derrière l’avant-centre », confie, dans Le Progrès, Bernard Lacombe, qui a vu grandir l’ensemble de ces prodiges lyonnais. On souhaite à Rayan Cherki de connaître la même carrière que KB9...