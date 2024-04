OL ‍: Lyon va prolonger sa star défensive

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va bien mieux en cette seconde partie de saison. L'été prochain, les Gones devront néanmoins faire des choix forts lors du marché des transferts.

A Lyon, on espère une fin de saison en apothéose. Un titre est à aller chercher en Coupe de France face au PSG. En Ligue 1, une qualification en coupe d'Europe est aussi dans le viseur. Assez inimaginable il y a encore quelques mois. La situation changée, ce sont les ambitions lyonnaises qui sont donc revues à la hausse. C'est le cas sur le terrain mais aussi en dehors. L'été prochain, le marché des transferts risque d'être chaud à l'OL. La direction veut revoir l'avenir de certains de ses joueurs. Et si un départ était évoqué pour Nicolas Tagliafico, le champion du monde argentin pourrait finalement rester encore un peu plus à Lyon.

Tagliafico, l'OL veut y croire

Selon les informations d'Ekrem Konur, la direction de l'Olympique Lyonnais veut en effet prolonger le contrat de Tagliafico, qui expire à la fin de la saison. A 31 ans, le latéral gauche sait qu'il est à un tournant de sa carrière. A Lyon, une place de titulaire lui est promise, ce qui ne sera pas forcément le cas ailleurs. Il devrait donc étudier les propositions mais une prolongation de l'OL n'est pas à écarter. Cette saison, Tagliafico a inscrit 2 buts et donné 2 passes décisives en 27 matchs disputés toutes compétitions confondues. Nul doute que garder Tagliafico serait en plus un signal fort envoyé quant aux futures ambitions de l'OL la saison prochaine. John Textor devrait une nouvelle fois sortir le chéquier pour renforcer un Lyon qui a déjà pu compter sur l'apport de son propriétaire l'hiver dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la stratégie porte ses fruits. Reste à savoir également qui sera l'entraîneur lyonnais la saison prochaine, même si Pierre Sage gagne des points chaque semaine un peu plus.