OL : Battre le PSG et aller chercher le titre, le rêve fou de Marçal

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Depuis déjà des semaines, quand on évoque le haut du tableau du championnat de France, c’est pour se pencher sur la lutte pour le podium entre Lyon, Marseille et Monaco, où il y a aura un club sur le carreau au soir de la 38e journée. La question du titre est d’ores et déjà réglée, puisque le PSG compte 11 points d’avance sur son premier poursuivant, l’OL. Mais du côté de Lyon, on a forcément fait le calcul, et en cas de succès ce dimanche soir au Groupama Stadium, alors l’écart passerait à huit points, ce qui n’est, en soit, pas irrémédiable.

« Aujourd’hui, le PSG est du niveau de City, Barcelone, du Bayern… c’est le Top 5. Neymar et Mbappé sont deux des trois meilleurs joueurs du monde derrière Messi, mais devant le Ronaldo actuel. Dimanche, ce sera comme un « derby », et ce sera difficile aussi pour Paris. Chez nous, on doit montrer qu’on est les patrons. Ce qu’on veut, c’est gagner, mais si l’on y arrive, on pourra encore jouer le titre, on aura toujours cette possibilité », a confié le latéral brésilien, qui, malgré sa nationalité, avoue sans problème ne pas avoir de relations particulière avec la colonie brésilienne du PSG. « Je n’ai jamais pu jouer en sélection au Brésil, je les connais peu, mais Neymar et aussi Mbappé sont pour moi, deux des trois meilleurs joueurs du monde, après Messi, mais avant le Ronaldo actuel », a expliqué dans Le Progrès celui qui a bien précisé que si Paris avait en Neymar un joueur d’exception, l’OL avait lui aussi un maestro de premier rang en la personne de Nabil Fékir.