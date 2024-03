L'OL vire quatre tauliers, l'été sera bouillant

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il va y avoir du sport à l'Olympique Lyonnais puisque quatre cadres du club sont invités à changer d'air, y compris chez des joueurs historiques et encore sous contrat comme Anthony Lopes et Corentin Tolisso.

Après un mercato colossal en hiver, l’Olympique Lyonnais a laissé à Pierre Sage une équipe compétitive avec quasiment aucun départ d’enregistré. Un vrai effectif de club européen, ce que l’OL n’est pas du tout sûr d’être la saison prochaine. John Textor a beau adorer voir son équipe être de nouveau compétitive et enchainer les victoires, il n’oublie pas non plus qu’il a un club à gérer, et va faire le ménage chez les gros salaires anciennement en place cet été. L’Equipe annonce une volonté de la direction rhodanienne d’effectuer un énorme coup de balai en ciblant plusieurs cadres du club, dont certains sont même des joueurs historiques.

C’est le cas d’Anthony Lopes, qui va être invité à dire stop cet été. Il reste pourtant un an de contrat au Franco-Portugais, mais l’OL va lui expliquer que le prochain titulaire sera Lucas Perri, international brésilien qui est arrivé cet hiver et fait déjà forte impression en Coupe de France. Pour services rendus, et afin d’économiser sur un gros salaire, le club lyonnais envisage de le dispenser de sa dernière année de contrat, ce qui lui permettra de signer un gros contrat avec une prime à la signature au Portugal, ou dans le Golfe. Même chose pour Dejan Lovren, dont le retour à l’OL n’aura pas été satisfaisant, et qui pourrait être libéré de sa dernière année de contrat pour signer ailleurs. Pas d’indemnité de transfert donc, mais des gros salaires en moins.

Tolisso sera le plus difficile à faire partir

En revanche, pour Rayan Cherki, invité à quitter le club où il ne parvient plus à progresser, la volonté lyonnaise est de récupérer une indemnité de transfert pour au moins sauver l’honneur sur le dossier d’un joueur qui était évalué à 50 millions d’euros il y a quelques années de cela. Désormais, une vente à 15 ME est espérée mais l’idée est de ne pas le laisser aller au bout de son contrat. Enfin, Corentin Tolisso est aussi un peu poussé dehors par l’OL, mais sans grande conviction. Malgré son gros salaire, le champion du monde 2018 ne rayonne pas vraiment au milieu de terrain. Mais il rend encore service et se plait dans sa région, avec son contrat en 2027, il sera très difficile de le faire partir. Néanmoins, la volonté des dirigeants lyonnais est d’économiser très largement sur la masse salariale, et si cela se passe bien au niveau de ces quatre joueurs, c’est tout de même la somme de 18 ME hors charge qui pourrait être économisée de la sorte.