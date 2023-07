OL ‍: Barcola fait le forcing pour signer au PSG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré la volonté de l’OL de le conserver une saison de plus, Bradley Barcola envisage toujours de rejoindre le PSG lors du mercato estival.

L’avenir de Bradley Barcola est toujours aussi flou. Il y a quelques jours, le président Santiago Cucci indiquait dans L’Equipe que Lukeba et Barcola allaient rester à l’Olympique Lyonnais cet été, malgré des offres en provenance de Leipzig ou encore du PSG. « Si nous allons vendre des joueurs comme Bradley Barcola ou Castello Lukeba ? Aujourd’hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie » a clairement fait savoir le successeur de Jean-Michel Aulas, lequel souhaite briser la dynamique installée à l’OL ces dernières années de vendre les meilleurs jeunes du centre de formation trop tôt.

Même si Jorge Mendes est le nouvel agent de Bradley Barcola, son mandat prend effet de façon officiel seulement le 1er août.



Bradley Barcola dispose d'un accord de principe avec le PSG et espère que le transfert se fasse.

La volonté est donc de conserver Cherki et Lukeba au même titre que Barcola. Mais pour ce dernier, il ne sera pas simple de résister aux assauts du Paris Saint-Germain. Car selon les informations de Sports Zone, le champion de France en titre n’a pas abdiqué et souhaite toujours s’attirer les services de Bradley Barcola, auteur d’une seconde partie de saison en boulet de canon avec l’OL en 2022-2023. D’après le média, le mandat de Jorge Mendes en tant que représentant de Bradley Barcola débutera de manière officielle à partir du 1er août et les tractations quant à son avenir vont donc logiquement s’intensifier.

Barcola veut toujours signer au PSG cet été

Sports Zone rappelle que Bradley Barcola dispose d’un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Le joueur « espère que le transfert se fasse », malgré la volonté de l’Olympique Lyonnais de le conserver. Le club de la capitale devrait rapidement revenir à la charge auprès de l’OL afin de tenter de convaincre Santiago Cucci et John Textor de céder leur n°26. Nul doute que pour Laurent Blanc, un départ de Bradley Barcola serait un énorme coup dur tant le coach rhodanien compte sur l’international espoirs français pour animer son attaque aux côtés d’Alexandre Lacazette et de Rayan Cherki la saison prochaine.