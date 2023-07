OL ‍: Barcola et Cherki, Laurent Blanc a 100 % raison

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En marge du match contre Manchester United, Laurent Blanc s’est confié sur l’avenir de Rayan Cherki et de Bradley Barcola. Deux joueurs qu’il veut conserver à l'OL, mais cela ne sera pas si simple pour John Textor.

Etincelants lors de la seconde partie de saison, Bradley Barcola et Rayan Cherki ont confirmé leur montée en puissance cet été à l’occasion de l’Euro espoirs, malgré le parcours décevant de l’Equipe de France. De toute évidence, les deux pépites offensives de l'Olympique Lyonnais sont les deux joueurs les plus convoités de l’été dans la capitale des Gaules, en plus de Castello Lukeba. Il sera difficile pour John Textor de résister, même si Laurent Blanc a prévenu en marge du match amical perdu par Lyon contre Manchester United mercredi (1-0) qu’il voulait conserver les deux joueurs.

👀 Avec 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Bradley Barcola termine meilleur passeur de l'équipe 🔴🔵



➡ Sa percussion, ses accélérations et sa vista ont fait des dégâts 💥



Retour sur ses passes décisives cette saison ⤵ pic.twitter.com/e7B95mEtB4 — Olympique Lyonnais (@OL) June 20, 2023

« Cela veut dire qu'ils ont de la qualité s'ils sont sollicités. Je dis à ces jeunes joueurs qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts pour les grands clubs. Je leur conseille de rester à Lyon » a insisté le coach des Gones, qui ne s’imagine pas perdre Cherki ou Barcola, six mois seulement après les avoir installés comme de véritables titulaires. Sur l’antenne de RMC, Walid Acherchour a abondé dans le sens de l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain.

Barcola et Cherki, l'OL va-t-il pouvoir résister ?

Pour le consultant de l’After, il est clair que sportivement, Cherki et Barcola ont tout intérêt à rester à l’OL afin de continuer leur progression. Mais celui qui intervient également sur Winamax craint que John Textor ne soit pas suffisamment solide pour refuser les offres du PSG ou encore de Chelsea pour Barcola et Cherki dans un contexte où le club lyonnais est coincé par les restrictions de la DNCG.

« Barcola et Cherki doivent rester à Lyon, je suis d’accord avec Laurent Blanc. Néanmoins, il faut rappeler qu’il ne reste que deux ans de contrat à Cherki et qu’il est très haut dans la grille salariale du club depuis sa revalorisation. Il est susceptible de faire une grosse saison à l’OL, il a fait un Euro espoirs intéressant. S’il fait une grosse saison l’année prochaine, que fais-tu à un an de la fin de son contrat l’été prochain ? On peut avoir une situation similaire à celle de Mbappé au PSG dans un an… Du côté de Barcola s’il y a une grosse offre, que fais-tu à la place de Textor ? Ce n’est pas aussi simple que cela de dire il faut garder les deux. La progression de joueurs comme Cherki et Barcola passe par une saison de plus à Lyon mais ce n’est pas aussi simple que cela » redoute Walid Acherchour, pour qui il n’est pas impossible que Rayan Cherki et/ou Bradley Barcola fassent leur valise cet été. En ce qui concerne le dernier, le forcing du Paris Saint-Germain s’intensifie et il sera difficile pour l’OL de résister, Luis Enrique faisant de Barcola sa priorité absolue pour le poste d’ailier droit au PSG la saison prochaine.