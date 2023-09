OL ‍: Barcola a reçu un appel qui a tout changé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais joueur du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a quitté l'Olympique Lyonnais dans les trois derniers jours du mercato. Un transfert dont le patron du PSG a fait une affaire personnelle.

L'accueil réservé à Bradley Barcola par le Groupama Stadium, dimanche dernier, lors du match OL-PSG l'a prouvé, les supporters lyonnais n'ont pas du tout apprécié de voir le jeune attaquant formé à Lyon rejoindre le club de la capitale. Les insultes à son encontre, mais également à celle de sa famille, ont été violentes, à la hauteur de l'espoir que plaçaient les fans de l'OL dans Barcola à l'avenir. Au coeur de ce transfert qui a rapporté 45 millions d'euros au club de John Textor, on pensait que Jorge Mendes avait été seul à la manœuvre, le nouvel agent de l'international U21 français étant la cible de nombreuses critiques lyonnaises. Mais, à en croire le quotidien francilien, l'ancien représentant de Cristiano Ronaldo n'était pas le seul à vouloir que l'opération se finalise.

Barcola a confirmé au PSG qu'il voulait signer

Du côté du Paris Saint-Germain, on a en effet pris à cœur la venue de Bradley Barcola, Luis Enrique ayant, depuis, dit tout le bien qu'il pensait du jeune ailier né à Villeurbanne. Pour être certain de ne pas voir la pépite lyonnaise échapper au PSG, c'est Nasser Al-Khelaifi en personne qui a pris son téléphone afin d'avoir la certitude que Barcola n'allait pas se dégonfler au dernier moment.

« Quatre ou cinq jours avant sa signature, il contactait Bradley Barcola afin de l’assurer de sa détermination pour que l’espoir lyonnais rejoigne Paris avant le 2 septembre. Mission accomplie. Un dossier qui prouve, d’ailleurs, que la connivence supposée entre l’agent superstar Jorge Mendes, omniprésent cet été, et son directeur sportif Luis Campos n’a jamais été un problème pour NAK », explique le journaliste du Parisien. Visiblement, entre l'appel du président qatari du PSG et sa signature au bas du contrat, le jeune joueur de l'Olympique Lyonnais n'a pas changé d'avis et l'affaire s'est conclue tranquillement dans les délais. Il est vrai que Nasser Al-Khelaifi avait un gros avantage, l'OL de John Textor avait besoin de liquidité.