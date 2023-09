OL ‍: Barcola au PSG, la terrible vérité éclate

Dans : OL.

Il y a quelques heures, Bradley Barcola a débarqué au PSG en provenance de l'OL. Le jeune joueur formé chez les Gones n'était pourtant pas prédestiné à finir dans la capitale...

Bradley Barcola a fait le grand saut en rejoignant le PSG en fin de mercato en provenance de l'OL. Le club de la capitale aura déboursé près de 50 millions d'euros pour se payer ses services. Pourtant, Barcola n'a que six mois au plus haut niveau. L'éclosion du joueur français à Lyon aura été très rapide et son départ a donc logiquement surpris. Aussi bien les fans que les observateurs en passant par le vestiaire de l'OL. Au sein de son dernier club, on estime que Bradley Barcola a été victime de ses agents, qui lui ont brouillé le cerveau.

Barcola, le vestiaire de l'OL n'a pas compris

Bradley Barcola a récemment signé dans l'écurie de Jorge Mendes. Un Jorge Mendes qui a été très actif sur les arrivées au PSG cet été. Selon L'Equipe, les coéquipiers de Barcola ont été surpris de voir l'importance que les agents du joueur avaient pris sur lui ces derniers temps. Car si le départ de Castello Lukeba était plus ou moins prévu, celui de l'attaquant au Paris Saint-Germain a étonné. Une source du vestiaire a expliqué au média français : « Ses agents lui ont fait un pressing de fou au mois d’août. À un moment, il était complètement perdu ». Bradley Barcola aura donc fait son choix et décidé de relever le défi du Paris Saint-Germain. Ironie du sort, il pourrait jouer ses premières minutes au PSG contre l'OL ce dimanche soir au Groupama Stadium. L'OL, de son côté, va devoir reprendre ses esprits après ce mercato très éprouvant et réinvestir le maximum d'argent sur des joueurs fiables et en devenir. C'est tout ce que peuvent en tout cas souhaiter les fans et observateurs du club rhodanien.