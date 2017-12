OL : Barcelone kiffe vraiment Aouar et ça ne date pas d'hier

Dans : OL, Mercato, Liga, Ligue 1.

Lundi, le journal L’Equipe révélait l’intérêt du FC Barcelone pour Houssem Aouar. Auteur d’un début de saison brillant sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, l’international commence à se faire un nom en Europe et ses bonnes prestations attirent forcément la convoitise des plus grosses écuries européennes. Ces dernières heures, Jean-Michel Aulas a fermé la porte à un départ de son milieu de terrain. Mais visiblement, l’intérêt du Barça est bien réel. En tout cas, il est « concret » et ne date pas d’hier selon la presse catalane.

Effectivement, le Mundo Deportivo indique que la direction technique du FC Barcelone est attentive depuis plus de deux ans aux prestations d’Houssem Aouar avec les équipes de jeunes de l’Olympique Lyonnais. « Créatif et talentueux, il peut s’imposer au Camp Nou » s’enflamment déjà les journaux locaux. Auteur d’un but et de deux passes décisives depuis le début de la saison, le n°8 de l’OL, qui était également dans la short-list de Liverpool la saison dernière, n’a pas fini d’alimenter la chronique mercato tant son profil est recherché en Europe. Reste que le joueur est sous contrat avec Lyon jusqu’en 2020. Un détail important que Jean-Michel Aulas n’hésitera pas à rappeler aux différentes écuries intéressées…