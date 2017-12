OL : Aouar au Barça, Aulas rappelle un petit détail

Dans : OL, Ligue 1.

Révélation de ce début de saison lyonnais, Houssem Aouar voit forcément les candidats se réveiller devant son talent et son potentiel. Devant son contrat aussi, qui est encore son premier signé en pro et qui, s’il s’étend jusqu’en juin 2020, ne lui permet pas vraiment d’apparaître en bonne place dans la grille des salaires du club. Résultat, le FC Barcelone a pris les devants en contactant son entourage pour lui faire savoir qu’il pourrait bien signer en faveur du club catalan à la fin de la saison. Pas si vite a rectifié Jean-Michel Aulas, toujours prompt à réagir lorsque l’on touche à son club et ses joyaux.

« Houssem Aouar a signé un long contrat. Il est bien à Lyon. Il ne partira pas. Qu'il attire l'attention de tous les grands clubs européens, c'est normal car c'est un très bon joueur. On prend plutôt cela comme un compliment », a expliqué le président lyonnais, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais. Une manière de rappeler qu’Aouar n’en est qu’au début de son aventure à l’OL, et que le club rhodanien n’est plus du tout, comme il y a quelques années, tributaire des ventes de ses meilleurs jeunes joueurs pour équilibrer ses comptes. Autant dire que JMA va plutôt se mettre à table pour discuter d’une prolongation de son milieu de terrain dans les semaines à venir, que pour évoquer son futur transfert, à Barcelone ou ailleurs.