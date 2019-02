OL : Barcelone arrive, Puydebois demande à l'OL de corriger ce bug

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Face à l’OGC Nice dimanche soir, l’OL s’est fait surprendre en concédant la défaite (1-0) malgré une domination très nette. Un revers dû à un manque d’implication et de concentration selon certains observateurs, dont Nicolas Puydebois. Sur le site Olympique-et-Lyonnais, l’ancien gardien de but des Gones a rappelé qu’il était indispensable de corriger ce vilain défaut avant d’affronter le FC Barcelone, prochain adversaire de l’OL en Ligue des Champions. Sans quoi l’exploit dont rêve Jean-Michel Aulas et tout Lyon sera absolument impossible à réaliser…

Puydebois demande plus de concentration

« Il n’y a rien d’inquiétant mais c’est toujours frustrant et embêtant de perdre un match, d’autant plus que l’OL restait sur une bonne dynamique avec cinq victoires consécutives. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Je trouve que dans le jeu, Lyon a plutôt montré de belles choses et s’est procuré beaucoup d’occasions. Il faudra évidemment que l’OL soit beaucoup plus concentré et impliqué face à Barcelone. Mais on l’a vu face à Manchester City ou au PSG, les Lyonnais sont capables de le faire » a expliqué le consultant rhodanien. Reste maintenant à voir si les hommes de Bruno Genesio seront en mesure de corriger ce gros bug au moment de défier le champion d’Espagne en titre. Sur une grosse affiche, on a peu de doutes...