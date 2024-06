OL ‍: Baldé a vexé Textor, le patron le vire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré l’option d’achat levée suite à son prêt, Mama Baldé ne devrait pas rester à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant bissau-guinéen, qui a refusé de rejoindre Botafogo à la demande du propriétaire John Textor, ne fait pas partie des plans du club rhodanien pour la saison prochaine.

Mama Baldé ne s’attendait sûrement pas à ça. Suite à son prêt payant (2 millions d’euros) l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a levé l’option d’achat fixée à 6 millions d’euros, plus 500 000 euros en bonus et 10% sur une éventuelle plus-value à la revente. Il s’agissait en réalité d’une option automatique si le Troyen venait à disputer au moins 55% des matchs. Quoi qu’il en soit, l’attaquant de 28 ans pensait s’installer chez les Gones, lui qui avait donné satisfaction à l’entraîneur Pierre Sage en tant que « supersub ».

Baldé poussé vers la sortie

Mais c’était sans compter sur l’intervention de la direction. Toujours désireux de renforcer le lien entre l’Olympique Lyonnais et Botafogo, ses deux clubs de la galaxie Eagle Football, John Textor a proposé à Mama Baldé de rejoindre la formation brésilienne, révèle Globo Esporte. L’Américain le considérait comme la recrue idéale sachant que l’international bissau-guinéen parle portugais. Mais le discours de l’homme d’affaires n’a pas suffi pour convaincre l’ancien Troyen qui ne se voit pas quitter l’Europe, et qui a donc refusé l’offre de son supérieur.

🚨 #mercatOL 🔴🔵

➡️ confirmation que John Textor a bien tenté de convaincre Mama Baldé de rejoindre Botafogo au Brésil

➡️Malgré la promesse d'un salaire supérieur à celui qu'il touche à l'OL, l'attaquant de 🇬🇼 a refusé

🆕l'OL lui a dit qu'il ne comptait plus sur lui et attend… pic.twitter.com/cFMxI9GTQk — Sébastien Denis (@sebnonda) June 26, 2024

Le propriétaire lui promettait pourtant un salaire supérieur à celui qu’il touche à Lyon, précise Foot Mercato, qui apporte une précision importante sur ce dossier. En effet, l’Olympique Lyonnais a indiqué à Mama Baldé qu’il ne faisait plus partie des plans pour la saison prochaine. Le club rhodanien espère le vendre pour 6 à 7 millions d’euros. La nouvelle encaissée, l’attaquant auteur de 2 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison a déjà des touches et espère rebondir en Europe.