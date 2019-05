OL : Bagarre entre coachs, le centre de formation part en vrille !

Dans : OL, Ligue 1.

A l’Olympique Lyonnais, le changement d’entraîneur est loin d’être le seul chantier pour le président Jean-Michel Aulas.

Le dirigeant doit également gérer la reconstruction de l’effectif professionnel, mais aussi celle des échelons inférieurs. Et pour cause, tous les techniciens se retrouvent en fin de contrat. Et dans la mesure où le centre de formation a perdu en efficacité, un grand ménage n’est pas à exclure. De quoi provoquer des tensions en interne, à l’image de l’altercation entre le coach de la réserve Christian Bassila et l’entraîneur des gardiens U19 Gilles Rousset, après un match de Youth League contre le Shakhtar Donetsk.

Il ne s’agirait pas d’une simple embrouille si l’on en croit L’Equipe, qui révèle que Rousset a eu besoin de six jours d’ITT à cause d’un coup reçu à la jambe. Autant dire que les relations entre la réserve et l’équipe U19 ont changé depuis cet incident. Toujours selon le quotidien sportif, les deux staffs ne communiqueraient plus que par mails. Forcément, cela n’aide pas pour assurer la transition entre les catégories concernées…