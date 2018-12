OL : Avec un tiers des ventes de maillots, un Lyonnais se démarque

Dans : OL, Ligue 1.

Comme tous les commerces, l’Olympique Lyonnais voit ses chiffres augmenter en période de Noël. Parmi les cadeaux les plus recherchés, les maillots floqués. Mais au nom de quels joueurs ?

Apparemment, Nabil Fekir reste le chouchou des supporters. Selon les chiffres relayés par Martial Nardonne, l’international français représente à lui seul 30 % des ventes de tuniques. « L’année dernière, il était déjà le leader des ventes de maillots, a indiqué le Business Unit Director à Foot Mercato. Il est capitaine, attaquant, buteur mais c’est aussi un joueur formé au club. » De plus, l’été 2018 a encore fait grimper sa cote.

« On a vraiment vu la différence avec ce statut de champion du monde lors de la séance de dédicaces en boutique. Il y a toujours beaucoup de monde lorsqu’il vient en boutique. Mais cette année, c’était nettement plus que les autres années, a confié le dirigeant. La séance a duré trois heures. Il y avait pratiquement 3000 personnes. Habituellement, il y a environ 1500 personnes. Là, on a fait beaucoup plus. » Heureusement, les autres joueurs ne sont pas oubliés.

Depay a aussi la cote

Derrière Fekir, l’attaquant Memphis Depay (25%) n’arrive pas très loin grâce à une excellente année 2018. Viennent ensuite les milieux Houssem Aouar et Tanguy Ndombele (15%), dont la popularité devrait encore augmenter dans les prochains mois. « Les supporters, finalement, portent les maillots des joueurs qui sont performants et qui représentent l’OL, en club comme en sélection », a constaté Martial Nardonne.

Ce qui explique pourquoi les flocages Bertrand Traoré et Moussa Dembélé (3%) sont moins demandés. Quant au petit score du gardien Anthony Lopes (4%), élu meilleur Lyonnais de l’année, c’est probablement une histoire de poste. « Nos supporters portent majoritairement le maillot du buteur, de l’attaquant et du capitaine », a confirmé le spécialiste en merchandising.