OL : Avec Laurent Blanc ça secoue, un joueur confirme

L'Olympique Lyonnais possède un nouvel entraineur, et un test arrive très rapidement ce week-end contre Rennes. Le coup de fouet est en tout cas ressenti par les joueurs, qui savent qu'il est l'heure de se réveiller.

Arriver en cours de saison n’est pas forcément la marque de fabrique de Laurent Blanc, qui s’est fait connaitre avec ses projets sur le long terme et a bien souvent refusé de jouer au pompier de service. C’est aussi pour cela qu’il est longtemps resté sans trouver de club. Maintenant qu’il est arrivé un peu en catastrophe à l’OL, l’idée est bien évidemment de construire son projet de jeu, mais de ne pas perdre trop de temps en route. La priorité a visiblement été ciblée, et une remise à niveau physique des joueurs est déjà enclenchée. Interrogé en conférence de presse, Nicolas Tagliafico a bien senti la différence, même si tout ne peut pas se faire d’un coup de baguette magique.

🎙️ La conférence de presse avant #SRFCOL avec 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮́𝘀 𝗧𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗳𝗶𝗰𝗼 et notre coach 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 débute 🔴🔵⤵️



📱💻 Retrouvez la conf' en direct 👉 https://t.co/ZkaxHW8WId pic.twitter.com/i1T4Ugl2H4 — Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2022

Pour l’Argentin arrivé de l’Ajax Amsterdam cet été, Laurent Blanc imprime un tempo appuyé, mais c’est aussi aux joueurs de répondre présent sur le plan physique et psychologique. L’OL a en effet souvent perdu le fil des matchs cette saison, et le manque de confiance est criant. « Chaque entraîneur a son manière de diriger. L'intensité peut être similaire, ça dépend beaucoup de nous et de la qualité qu’on met. Quand il y a un changement, il y a de nouvelles attentes et chez les joueurs, il y a la volonté de montrer ce dont on est capable, comment on joue et qu’on veut jouer. C’est peut-être la raison pour laquelle l’intensité peut changer. Il faut avoir confiance en nous, celle de l’entraîneur. On peut gagner, on peut perdre parce que c’est le foot mais il faut tout donner. J’espère qu’on va trouver rapidement notre fonctionnement pour retrouver la victoire », a expliqué l’arrière gauche de l’OL. Un sentiment partagé par les observateurs du club lyonnais, qui ont bien remarqué l’intensité maximale mise par les joueurs à l’entrainement cette semaine. Chacun souhaite en effet gagner sa place, comme une nouvelle saison qui débute. Et l’OL aimerait bien retrouver l’efficacité et la confiance qui a fait sa force sur les premiers matchs de l’exercice.