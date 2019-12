OL : Avec ces supporters, Lyon ne gagnera jamais rien accuse Garcia

Dans : OL.

En conférence de presse, Rudi Garcia est revenu sur les incidents de mardi au Groupama Stadium. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est dit déçu du comportement des supporters.

La fracture ne concerne pas seulement Marcelo. C’est tout le groupe de l’Olympique Lyonnais qui se sent touché par les tensions avec les supporters confirmées mardi. Alors qu’ils venaient d’arracher la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig (2-2), les Gones, qui s’attendaient à fêter cette réussite, ont eu droit à des manifestations de colère de certains fans. Une réaction incompréhensible pour Rudi Garcia, qui avait demandé à ses hommes d’aller partager leur joie avec le public.

« C'était quelque chose de spontané, a raconté le coach critiqué depuis son arrivée à l’OL. Je voulais faire le premier pas avec les supporters, montrer qu'on est intelligent et fêter ensemble. Quand on est allé saluer la sud, ça s'est bien passé. Mais quand on est allé saluer le Kop Virage Nord, ils nous ont tourné le dos. Les joueurs ont souffert de ça. C'est comme quand vous êtes brouillé avec votre femme, que l'un fait le premier pas et que l'autre ne l'accepte pas, ça devient compliqué. »

Le regret de Garcia

« J'ai regretté de demander aux joueurs d'aller saluer le public mais c'est peut-être un mal pour un bien, a ajouté le technicien. Les joueurs m'ont écouté. Je pensais que c’était une bonne idée. Il faut crever l’abcès, il faut aller au bout des choses. On a besoin d'un stade plein, qui fait communion avec son équipe pour gagner des titres. Sinon, on n'ira nulle part. » L’accueil du Groupama Stadium sera particulièrement observé contre Rennes dimanche (17h).