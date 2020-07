OL : Aulas veut prolonger Depay pour une raison à 14 ME

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais dans un an, Memphis Depay sera au cœur de toutes les discussions cet été.

Et pour cause, l’OL ne peut pas se permettre de voir un tel joueur partir libre pour zéro euro dans un an. Autrement dit, Memphis Depay devra prolonger ou partir cet été. « Il va jouer les finales qui nous attendent. Malheureusement, les transferts internationaux se prolongeront jusqu’au 13 octobre, alors on pourra venir chercher nos joueurs jusque-là ! » redoutait Jean-Michel Aulas à ce sujet fin juin lors de la conférence de presse de Tino Kadewere. S’il envisage une vente de Memphis Depay, le président des Gones fait toujours de la prolongation de son capitaine une priorité. Pour une raison sportive bien sûr, mais pas uniquement…

Selon une étude publiée ce lundi par l’Observatoire du Football CIES, une prolongation d’une saison de Memphis Depay augmenterait sa valeur marchande de 14 ME. On comprend donc mieux pourquoi Jean-Michel Aulas s’est très rapidement manifesté pour prolonger l’international néerlandais, dès sa rupture des ligaments croisés en décembre dernier après la défaite contre le Stade Rennais. Du haut de ses 26 ans, l’ancien attaquant de Manchester United est actuellement estimé à 32 ME par l’Observatoire, qui verrait donc sa valeur grimper à hauteur de 46 ME en cas de prolongation. Reste maintenant à voir quelle sera la position de Memphis Depay, lequel n’a certainement pas l’intention de disputer une saison sans coupe d’Europe la saison prochaine. L'issue de ce dossier dépend donc peut-être du résultat de l’OL en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et du parcours des hommes de Rudi Garcia en Ligue des Champions…