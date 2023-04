OL : Aulas sur le départ, il lâche cette info folle

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La saison de l’OL est définitivement un fiasco après l’élimination en demi-finale de la Coupe de France contre Nantes mardi soir (0-1). Jean-Michel Aulas pourrait en tirer les conséquences, lui qui ne se retrouve pas en John Textor.

Neuvième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais avait l’occasion de sauver sa saison en remportant la Coupe de France. Mardi soir, l’équipe de Laurent Blanc s’est néanmoins inclinée sur la pelouse de Nantes (0-1), perdant au passage tous ses espoirs de qualification en coupe d’Europe pour la saison prochaine. Une nouvelle fois, les Gones ne rafleront pas de titre et pour la deuxième année consécutive, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne joueront ni la Ligue des Champions, ni l’Europa League. Un terrible échec dont Jean-Michel Aulas est en parti tenu responsable par les supporters de l’OL.

Des relations tendues entre Aulas et Textor ?

Le président lyonnais est notamment accusé de faire confiance à Bruno Cheyrou ou encore à Vincent Ponsot, lesquels font l’unanimité contre eux dans les travées du Groupama Stadium. Après de longues années de fidélité et d’amour pour l’OL, Jean-Michel Aulas pourrait tout simplement jeter l’éponge. Après le rachat du club par John Textor, le président délégué de l’Olympique Lyonnais n’est plus certain de poursuivre sa mission dans la capitale des Gaules selon Daniel Riolo, qui ne serait pas surpris de voir « JMA » se présenter à la tête de la Fédération française de Football lors des prochaines élections en 2024.

« L’autre volet du problème lyonnais, au-delà de Laurent Blanc, c’est Jean-Michel Aulas, je ne sais pas quel est encore son pouvoir dans le club. Mais quand je l’entends dire que Laurent Blanc est installé pour longtemps, je me dis que c’est une catastrophe pour Lyon. Mais tout me semble être une catastrophe pour l’OL : la vente à John Textor, ce que Textor veut faire du club, on n’en sait rien car il ne l’a jamais dit » a analysé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, avant de conclure.

La présidence de la FFF dans le viseur d'Aulas ?

« Aulas va probablement se barrer parce que l’entente avec Textor n’existe carrément pas. Va-t-il avoir l’intention de prendre la Fédération française de Football ? C’est fort possible. La conclusion, c’est que je suis très inquiet pour l’avenir de ce club et cela fait des années que je suis inquiet » estime le journaliste, pour qui les relations sont très fraiches entre Aulas et le nouvel actionnaire majoritaire du club, John Textor. L’ambiance est plus tendue que jamais à l’OL, où un départ d’un dirigeant historique tel que Jean-Michel Aulas serait un véritable coup de tonnerre pour le club lyonnais et ses supporters.