OL ‍: Aulas s'énerve après une sale rumeur

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL se déplace sur la pelouse de Nice ce dimanche soir en Ligue 1. Après deux revers de rang, les Gones se doivent de réagir pour enfin lancer leur saison malgré un climat délétère autour du club.

L'OL démarre toujours ses saisons avec des ambitions fortes. Mais cette année, les choses sont quelque peu différentes. Le recrutement tourne au ralenti quand les prestations sur le terrain sont moribondes. Et pour ne rien arranger, la tension en interne est palpable depuis le départ de Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL ne perd jamais une occasion d'égratigner John Textor et inversement. Un John Textor qui a apparemment pris une décision radicale concernant JMA malgré son statut de légende vivante à l'OL. Selon Mohamed Toubache-Ter, Jean-Michel Aulas est presque devenu persona non grata du côté du Groupama Stadium.

Aulas prend la parole, le message passé fait mal

@ol A une précision près c’est que je suis administrateur OLG , 2 ème actionnaire OLG, président d’honneur et historiquement président pendant 36 ans pour les A comme pour les féminines comme pour l’academie et tous les administrateurs OLG ont bien leur place en présidentielle ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 27, 2023

Le consultant a en effet indiqué sur son compte Twitter : « Tout aurait été retiré à Jean-Michel Aulas. Sa place en Présidentielle + sa place parking & n’a plus les badges !! ». Une sortie qui a rapidement fait réagir et à laquelle le principal concerné, Jean-Michel Aulas, a tenu à répondre : « A une précision près c’est que je suis administrateur OLG , 2 ème actionnaire OLG, président d’honneur et historiquement président pendant 36 ans pour les A comme pour les féminines comme pour l’académie et tous les administrateurs OLG ont bien leur place en présidentielle ». Voilà encore un début de polémique dont l'OL se serait bien passé avant son match de ce dimanche soir face à Nice. Cette information n'ira également pas non plus dans le sens de John Textor, dont le projet inquiète grandement les fans et observateurs lyonnais. La fin de mercato sera suivie avec attention, alors que Bradley Barcola est annoncé proche d'une arrivée au PSG.