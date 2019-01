OL : Aulas remet Genesio à sa place, c'est lui qui décide à l'OL !

Dans : OL, Ligue 1.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio n’a pas prolongé son bail malgré sa volonté d’être fixé rapidement sur son avenir. Et pour cause, Jean-Michel Aulas refuse d’entamer les négociations pour l’instant, le président rhodanien jugeant que ce n’est pas le moment opportun pour cela. Et dans les colonnes du journal L’Equipe ce mardi, le dirigeant de 69 ans en a remis une couche, en exigeant de Bruno Genesio un peu de patience. Car l’entraîneur lyonnais sera jugé sur ses résultats, et notamment son classement final en Ligue 1. Ce qui explique pourquoi Jean-Michel Aulas refuse de négocier, alors que les Gones affichent des temps de passage moins bons que la saison dernière en championnat…

« Sans être dans une mauvaise spirale, on n’a pas débuté l’année dans les meilleures conditions. Je sais que la pression extérieure, qu’elle soit médiatique ou des supporters, est toujours plus forte quand il y a un doute sur un certain nombre de résultats. Je me suis mis d’accord avec Bruno pour qu’on discute, en fin de saison, à partir des obsjectifs déjà en partie atteints. L’un d’entre eux était de nous qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Mais il y en a un autre qui est lié à un retour au C1 au terme de cette saison. Cela ne veut pas dire que si on l’atteint, on va signer les yeux fermés. On va discuter. Et s’il n’est pas atteint, cela ne veut pas dire qu’on ne va pas le reconduire » a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais dans le quotidien national, avant de conclure. « Je dis simplement qu’on s’est mis d’accord à cent pour cent sur une procédure. Je pense, à l’instant T, que c’est la meilleure et la plus opportune. Dans l’intérêt de l’OL mais aussi de Bruno ». Reste que le coach lyonnais préfèrerait être fixé plus rapidement, comme il l’a notamment confié à BeInSports ce week-end…