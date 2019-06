OL : Aulas refuse cette requête XXL du clan Lopes !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, Yahoo Sport apportait une bonne nouvelle aux supporters de l’Olympique Lyonnais, en affirmant qu’un accord avait enfin été trouvé entre le club rhodanien et Anthony Lopes pour la prolongation de contrat du Portugais. Le média évoquait une prolongation de 4 ans, ce qui signifiait que Lopes aurait été lié au club jusqu’en 2024. Mais à en croire Jean-Michel Aulas, lequel s’est exprimé à ce sujet en marge de la présentation de Jean Lucas, il n’y a toujours aucun accord entre l’OL et les deux agents d’Anthony Lopes. Pour une raison très simple…

« On a confirmé notre proposition de prolongation de trois ans. Les agents souhaitent cinq ans. Cela nous paraît inaccessible pour le moment. Avec Juninho, on va recevoir Anthony et ses agents en début de semaine prochaine » a confié le président de l’Olympique Lyonnais, démentant pour la seconde fois en moins d’un mois un accord pour la prolongation d’Anthony Lopes. Un dossier très délicat, que le club rhodanien ne parvient pour l’instant pas à boucler. Pour la simple et bonne raison que Jean-Michel Aulas refuse de mettre en danger son club pour satisfaire les requêtes d’un seul joueur. Une attitude qui devrait être validée par des supporters tout de même inquiets de voir Lopes filer à l’étranger.