OL : Lyon impitoyable dans le dossier Cornet

Dans : OL.

Très calme, le mercato de l’OL devrait bientôt connaître une accélération avec plusieurs départs planifiés, dont celui de Maxwel Cornet.

Outre le dossier Joachim Andersen, courtisé par plusieurs clubs de Premier League, l’Olympique Lyonnais travaille actuellement sur le départ de Maxwel Cornet. Au club depuis 2015, l’international ivoirien, repositionné à un poste de latéral gauche par Rudi Garcia, devrait partir. Courtisé par Burnley, Leeds ou encore Brighton en Premier League, l’ex-attaquant du FC Metz souhaite néanmoins poursuivre sa carrière en Bundesliga. Cela tombe bien, le Hertha Berlin s’intéresse de très près à Maxwel Cornet mais selon les informations recueillies par RMC, il existe un réel écart entre l’offre et la demande dans le dossier de l’Ivoirien de 24 ans.

A en croire le spécialiste Loïc Tanzi, les dirigeants du Hertha Berlin ne sont pas prêts à poser plus de 8 ME sur la table pour Maxwel Cornet, tandis que l’OL exige la coquette somme de 15 ME. Un sacré gouffre à combler pour finaliser ce dossier complexe à bien des égards. Et pour cause, Lyon sait qu’il pourrait vendre Maxwel Cornet au prix fixé par Juninho en Premier League, mais le joueur ne veut rien savoir, il veut rejoindre le Hertha Berlin, où il retrouverait son ancien coéquipier lyonnais Lucas Tousart. Il y a quelques jours, l’intérêt du Leeds United de Marcelo Bielsa avait fait beaucoup de bruit, et Juninho espérait secrètement que la perspective de rejoindre El Loco en Premier League séduirait Maxwel Cornet. Ce n’est pas le cas, l’Ivoirien ayant donné son accord au Hertha Berlin. Reste maintenant à voir si l’OL parviendra à convaincre le club de Bundesliga de miser plus de 10 ME sur le défenseur gauche. Si le club rhodanien n'y arrive pas, il sera intéressant de voir quelle stratégie l'OL adoptera pour vendre Maxwel Cornet au prix fort tout en respectant son choix de rejoindre Berlin.