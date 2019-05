OL : Aulas provoque la révolution, il sort le champagne

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En nommant un directeur sportif en la personne de Juninho, Jean-Michel Aulas a chamboulé l’organisation de l’Olympique Lyonnais. Effectivement, le président rhodanien n’aura désormais plus le monopole de toutes les décisions importantes dans la capitale des Gaules, et c’est déjà un immense changement. Va-t-il porter ses fruits ? Il est évidemment trop tôt pour le dire. Mais ce choix est salué par les observateurs, et notamment par Vikash Dhorasoo. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, l’ancien milieu de l’OL a ainsi félicité Jean-Michel Aulas pour ses différents choix de l’intersaison.

« Depuis Jacques Santini, c’est la première fois que le club va avoir un directeur sportif. Cela a dû être très dur de choisir pour Jean-Michel Aulas mais il en avait besoin. Il fallait clarifier la situation et qu’il ait vraiment quelqu’un qui s’occupe du sportif. Juninho a dû imposer ça et le choix de l’entraîneur. C’est bien que le directeur sportif soit très lié à l’entraîneur parce que ça permet de bosser en osmose. C’est une vraie révolution dans l’histoire récente de l’OL. Aulas est quelqu’un de courageux. Il prépare quelque chose et veut laisser le club fort. S’il part, il veut que le club soit pérenne. Il est en train d’installer ça. Juninho, c’est un gros carnet d’adresses. Et c’est un gros bosseur. C’est parfait pour l’OL » s’est félicité Vikash Dhorasoo, emballé par les choix de Jean-Michel Aulas. Comme la majorité des supporters, d’ailleurs…