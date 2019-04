OL : Aulas prêt à écarter Genesio lundi ? La phrase qui change tout !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a évidemment déstabilisé son entraîneur en annonçant après la fameuse demi-finale OL-Rennes qu'il ne le prolongeait pas, pour l'instant. Et même si depuis le président de l'Olympique Lyonnais a réaffirmé son soutien au coach rhodanien, il y a forcément une fracture entre les deux hommes. Mais en début de semaine passée, JMA avait été très clair en disant qu'il était totalement impensable de voir Bruno Genesio sauter si près de la fin de saison. Cependant, la défaite de vendredi soir à Nantes semble avoir fait évoluer la façon de penser du patron de l'Olympique Lyonnais.

Faisant feu de tout bois face aux médias dans les couloirs de la Beaujoire, Jean-Michel Aulas a lâché une petite phrase qui pourrait annoncer du mouvement du côté de l'OL. « On verra la situation lundi matin. Prendre un remède de cheval qui déstabilise le staff et les joueurs, ce serait se tirer une balle dans le pied. Il faut bien réfléchir. Maintenant, avoir un entraîneur sous la main pour finir les six matches ce n’est pas envisageable. Je vais réfléchir, voir avec les gens autour de moi. Il faut que je discute aussi avec Bruno pour savoir s’il a l’énergie suffisante pour terminer », a confié, dans Le Progrès, le président de l'Olympique Lyonnais, qui envisage donc ouvertement de prendre des mesures s'il sent que Bruno Genesio n'est pas en situation de redresser les choses du côté de l'Olympique Lyonnais.