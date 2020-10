OL : Aulas peut toujours râler, Lyon ne mérite pas l’Europe

Dans : OL.

Après les résultats décevants des clubs français dans les Coupes d’Europe cette semaine, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas s’est de nouveau plaint de l’arrêt de la saison dernière. Une analyse jugée erronée.

Les 1ères journées de Ligue des Champions et de Ligue Europa n’ont pas réussi aux clubs français dans l’ensemble. Hormis la victoire du LOSC contre le Sparta Prague (1-4), aucun des quatre autres pensionnaires de Ligue 1 n'a gagné pour son entrée en lice. Du coup, le président Jean-Michel Aulas s’est connecté à son réseau social favori pour rappeler que la LFP aurait mieux fait de ne pas arrêter la saison dernière et de laisser l’Olympique Lyonnais améliorer l’indice UEFA français. Une analyse injuste selon le journaliste du Parisien Yves Leroy, qui estime que les Gones n’ont tout simplement pas mérité leur billet européen.

« Oui ça peut pénaliser le football français mais les autres équipes ne vont pas laisser une place à Lyon juste car il ramène des points à l’UEFA, il doit aussi faire le nécessaire en Ligue 1, a estimé notre confrère contacté par Olympique-et-lyonnais.com. Lorsque l’on voit qu’il est capable de briller en Europe et qu’il est aussi irrégulier dans le train-train quotidien, ça renforce la déception. On constate en plus que les autres formations sont capables de dépasser Lyon en France et ne font rien en Europe. L’Olympique lyonnais doit s’interroger sur son niveau en championnat. Certes, il pouvait espérer se qualifier car il a souvent fait des beaux sprints en fin de saison. Mais le classement qu’il avait à la fin de l’exercice, il ne le doit qu’à lui-même. » A l’OL de ne pas reproduire la même erreur cette saison.