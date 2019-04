OL : Aulas ne va pas rencontrer Blanc, Lyon dément la rumeur

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Dans son édition de mercredi, Le Progrès était affirmatif, annonçant une rencontre entre Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc cette semaine. Favori pour succéder à Bruno Genesio en fin de saison, l’ancien coach du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France avait pourtant nié en bloc d’éventuels contacts avec les Gones sur le plateau de beIN SPORTS, il y a quelques jours.

L’Olympique Lyonnais l’a imité, affirmant sur Twitter qu’il n’y avait aucune rencontre de prévue entre le président Aulas et Laurent Blanc dans les prochains jours. « Curieux procédé du Progrès de publier une affirmation fausse et gratuite. Contrairement à ce qui est écrit, JM Aulas ne rencontrera aucun entraîneur, ni L.Blanc ni un autre, avant au moins le match de Lille. La priorité du club est de se concentrer sur la course au podium » explique ainsi le club rhodanien. C’est la deuxième fois en moins de trois semaine que l’Olympique Lyonnais dément un contact ou une rencontre avec Laurent Blanc.