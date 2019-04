OL : Aulas lui fixe un RDV, Blanc se rapproche de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

« L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement avoir contacté Laurent Blanc, ou tout autre entraîneur ». Dans un communiqué publié début avril, le club rhodanien niait tout contact avec Laurent Blanc, cité régulièrement comme le possible successeur de Bruno Genesio. Sur l’antenne de beIN SPORTS, l’ancien sélectionneur des Bleus en avait fait de même. Pourtant, il semblerait bel et bien qu’il y ait des négociations entre l’ancien défenseur tricolore et Jean-Michel Aulas. Un rendez-vous a d’ailleurs été programmé entre les deux hommes selon Le Progrès.

« Selon nos informations, le président lyonnais Jean-Michel Aulas aurait prévu de rencontrer l’ancien sélectionneur des Bleus cette semaine pour discuter d’une éventuelle collaboration en vue du départ de Bruno Genesio en fin de saison » explique le quotidien régional, généralement bien informé et qui semble certain de ses sources. Reste maintenant à voir si l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain parviendra à se mettre d’accord avec Jean-Michel Aulas pour devenir le successeur de Bruno Genesio. Une chose est sûre : chez les supporters, même s’il excite moins les foules que Marcelo Gallardo, Laurent Blanc a de nombreux partisans. Et arriverait déjà en terrain presque conquis…