OL : Aulas n'a pas le choix, il solde ce joueur au mercato

Dans : OL, Mercato.

Conscient qu’il ne pouvait pas se lancer dans une saison avec trois latéraux à droite, l’Olympique Lyonnais a rapidement fait son choix et a désigné Rafael pour quitter le navire.

Le Brésilien va s’exécuter dans les prochains jours, même si son départ soulève quelques doutes, notamment sur le niveau de ceux qui vont lui succéder. Toujours est-il que, pour une fois, Jean-Michel Aulas n’était pas en position de force pour négocier, et cela s’est vu sur le montant final de la transaction. Selon la presse turque, l’accord avec Besiktas a été trouvé à 2,5 ME, alors que Lyon demandait au départ quasiment 5 ME.

Une ristourne pas illogique puisque l’ancien joueur de Manchester United était poussé vers la sortie, et n’avait plus qu’une année de contrat. Ajoutez à cela qu’il ne sort pas d’une saison transcendante sur la durée, malgré deux derniers mois convaincants, et Rafael permettra simplement à l’OL d’engranger une vente qui lui permet de dégraisser plus que de battre de nouveaux records. Néanmoins, l’essentiel est là pour les dirigeants lyonnais, qui s’évitent ainsi une reprise avec un embouteillage à ce poste.