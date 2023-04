OL : Aulas n'a pas aimé du tout cette banderole

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'est remis dans la course à une place en Europa League Conférence en s'imposant à Toulouse. Mais certains supporters de l'OL ne peuvent pas se contenter de cet objectif et ils ont la dent dure avec tout le monde, dont Jean-Michel Aulas.

En bas du virage Christophe Revault, à Toulouse, une banderole est apparue en bas du parcage réservé aux supporters de l’OL et elle était signée de Lyon 1950 Virage Sud. Sur cette banderole, un message très clair : « Du président aux joueurs, tous coupables ! ». Et c’est peu dire que du côté des dirigeants de l’Olympique Lyonnais on n’a pas apprécié d’être ainsi stigmatisé alors que le club appelle à la mobilisation générale afin de sauver ce qui peut l’être après l’élimination en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes. Même si Jean-Michel Aulas ne conteste pas le fait que les résultats de l’équipe de Laurent Blanc ne sont pas à la hauteur, puisque l’OL visait la Ligue des champions, ou au moins le podium, il s’agace de cette banderole.

Aulas n'aime pas que ses fans l'allument

A en croire Le Progrès, le président exécutif de l’Olympique Lyonnais, dont le départ est désormais réclamé par pas mal de monde, était plutôt du genre furieux en voyant ce message affiché dans le stade du TFC. « La grande banderole déployée par les Lyon 1950, dans le parcage visiteurs du Stadium était très en vue, et n’a échappé à personne. Le président Aulas n’a pas vraiment apprécié, c’est un euphémisme. Les joueurs sont néanmoins allés saluer leurs supporters à la fin du match », raconte le quotidien lyonnais. Pour l’instant, cette colère présidentielle ne s’est pas traduite sur Twitter, Jean-Michel Aulas ne souhaitant probablement froisser personne avant le succulent OL-OM de dimanche prochain dans un Groupama Stadium qui sera probablement comble et bouillant comme à ses plus belles heures. Il sera toujours temps pour s'explique en fin de saison, mais à ce stade du Championnat de Ligue 1, et compte tenu de la série en cours, JMA joue la paix des braves.