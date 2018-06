OL : Aulas ment sur le dossier Fekir, Moatti accuse

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Même si Nabil Fekir n'était pas à Liverpool ce dimanche pour sceller son transfert chez les Reds, comme certains l'affirmaient, le départ du capitaine de l'Olympique Lyonnais semble tout de même inéluctable. Pourtant, le président de l'OL affirme qu'il ne désespère pas de conserver son international la saison prochaine, Jean-Michel Aulas estimant avoir des atouts pour éventuellement convaincre Nabil Fekir de rester un an de plus à Lyon.

Sur la chaîne L'Equipe, Etienne Moatti a balayé cette version, estimant que le patron de l'Olympique Lyonnais jouait du pipeau. « Je suis surpris qu’on puisse croire à ce plan de communication de Jean-Michel Aulas. Qui peut croire une seule seconde que Aulas n’a pas envie de vendre Nabil Fekir ? Il a dit et répété à plusieurs reprises que la porte était ouverte pour Nabil Fekir et qu’il avait un accord avec le joueur. Aujourd’hui, ses déclarations c’est uniquement pour faire monter les prix et de mettre les supporters lyonnais dans sa poche. Mais il a intégré le fait que Nabil Fekir partira pour autour de 70ME et il y a des jeunes qui arrivent à l’OL. Si tu gardes Fekir, tu ne l’auras pas très bon la saison prochaine.... », a confié le journaliste du quotidien sportif.