OL : Aulas menace Eyraud d'une plainte en diffamation !

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas, visiblement très énervé, a décidé de répondre au président de l'OM. Et il le menace désormais d'un procès en diffamation.

On ne sait pas combien de temps le président de l’Olympique Lyonnais tiendra la distance, mais Jean-Michel Aulas semble vouloir animer à lui tout seul le football français alors que ce dernier s’est mis à l’arrêt en raison de l’épidémie de coronavirus. Depuis vendredi, et son interview au Monde, le patron de l’OL a retrouvé ses habitudes d’antan, à savoir balancer des messages sur Twitter pour envoyer ses vérités à la face de ceux qui n’ont pas le même avis que lui. Et lorsque Jacques-Henri Eyraud décide de le secouer via un édito dans le Journal du Dimanche, Jean-Michel Aulas sort cette fois de ses gonds et répond brutalement et sans détour au président de l’Olympique de Marseille.

Sans même évoquer le cas qui les oppose, à savoir le classement de la Ligue 1 en cas d’annulation de la fin du championnat, le dirigeant lyonnais rappelle à Jacques-Henri Eyraud que les comptes de l’OM lui interdisent de donner des leçons. Et Jean-Michel Aulas de se faire plus menaçant. « Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus! Pour le reste j’espère de tt mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de Champions League et la finale de la Coupe. Pour toi JH le + dur commence (...) Le foot Jacques-Henri n’a jamais été ta meilleure compétence. Après avoir proposé d’augmenter les points pour les buts marqués hors de la surface, les 200ME de pertes en 3 ans pour 30ME autorisés par le FFP, tu t’exposes à une plainte en diffamation car tu as travesti mes propos ! », a lancé Jean-Michel Aulas. Le prochain OL-OM promet…s’il a lieu un jour.