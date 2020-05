OL : Aulas « mauvais joueur », une Sénatrice gronde !

Dans : OL.

Lundi soir, une majorité de sénateurs du Rhône a déposé un amendement visant à permettre la reprise de la saison 2019-2020, comme souhaité par Jean-Michel Aulas.

Six sénateurs, Michel Savin (Isère, LR), Claude Kern (Bas-Rhin, Union centriste), François-Noël Buffet (Rhône, LR), Catherine Di Folco (Rhône, LR), Elisabeth Lamure (Rhône, LR), Michel Forissier (Rhône, LR), ont déposé cet amendement, qui a toutefois peu de chance d’être utile selon L’Equipe, qui indiquait dès lundi soir que si le texte passait au Sénat, il serait sans aucun doute rejeté à l’Assemblée Nationale en deuxième lecture. Ce qui est certain, c’est que cet amendement a fait énormément réagir le monde sportif et politique ces dernières heures.

Une rivalité OM-OL au Sénat...

Sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali s’est clairement positionné contre cet amendement. Décidément, la guerre OM-OL s’invite sur les bancs du Parlement… « Je voterai CONTRE cet amendement. Le COVID-19 a imposé à chacun des sacrifices et des efforts exceptionnels. On ne va pas refaire éternellement des matchs pour que L’OL soit en Champions League. Ne soyez pas mauvais joueurs. Il y’a bien d’autres priorités » a lâché la sénatrice de la région marseillaise, et qui laisse entendre qu’il existe une rivalité sportive au sein même de la classe politique. Il faut dire que l'amendement est notamment porté par quatre sénateurs de la région lyonnaise... Une situation totalement ubuesque qui ne manquera pas de faire réagir les Français… et d’en indigner une bonne partie. Pour rappel, Edouard Philippe a sifflé la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1 le 28 avril dernier, et c’est précisément pour cela que l’amendement, même s’il peut passer au Sénat, n’a presque aucune chance de passer à l’Assemblée Nationale. Pour le plus grand bonheur de Samia Ghali…