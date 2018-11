Dans : OL, Ligue 1.

Après un excellent début de saison avec l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart a connu un passage à vide, et cela s'est même aggravé après deux expulsions en deux semaines (Dijon, puis PSG), lesquelles ont contraint le milieu de terrain à s'installer dans les tribunes pour regarder ses coéquipiers. Ajoutez à cela, la décision de Bruno Genesio de mettre Lucas Tousart remplaçant contre l'OM au Groupama Stadium, juste avant ses deux expulsions, et forcément cela a mis sous pression le joueur qui, rappelons le, n'a que 21 ans. Et ce samedi, avant de croiser la route de Bordeaux, Lucas Tousart admet dans Le Progrès que tout cela lui a servi au moins sur le plan mental.

Car le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a notamment fait face à des critiques parfois virulentes. « Les critiques sont-elles trop dures ? Si tu ne te mets pas dans une bulle, même inconsciemment… Il faut se protéger de ce monde là, un peu méchant. Moi je ne m’apitoie pas sur mon sort, je travaille. Les critiques vont avec le monde du foot, font partie du foot. C’est sûr que c’est un monde de requins, on fait un match de m…, on est l’homme à abattre et après un très bon match, le gars va sauver le club !, fait remarquer Lucas Tousart, qui avoue avoir compris les choix de Bruno Genesio, notamment lorsqu’il l’a mis remplaçant. Le séjour sur le banc, ce n’est pas forcément ce que l’on préfère quand on est joueur. Mais le coach a décidé comme ça, et il avait raison, il voulait me titiller un peu. C’est tout à fait logique de sa part. Quand on joue souvent, on ne se rend plus compte. Mais on doit jouer un match comme si c’était le dernier de sa vie. »