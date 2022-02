OL : Aulas l’annonce, Peter Bosz n’est plus en danger !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Après avoir posé un ultimatum à Peter Bosz en début d’année 2022 suite à une mauvaise première partie de saison sur le banc de touche de l’OL, Jean-Michel Aulas a tenu à rassurer son coach pour la suite de l’exercice 2021-2022.

Cette saison ressemble un peu à des montagnes russes pour l’Olympique Lyonnais. Depuis le début du mois de février, le club rhodanien est effectivement passé par toutes les émotions. D’abord les meilleures avec une victoire au forceps contre l’OM (2-1), puis les pires lors du revers à Monaco (0-2), avant de nouveau de recevoir des ondes positives après le précieux succès acquis face à Nice samedi (2-0). Désormais de retour dans la course au podium, avec cinq points de retard sur l’OGCN à 14 journées de la fin du championnat, l’OL a tout à gagner au cours des prochaines semaines. Entre la L1 et l’Europa League, où ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, les Gones espèrent bien faire vibrer leurs supporters avec Peter Bosz à la manœuvre.

« Le coach n’a pas été en danger »

@ol il faut tempérer tout cela l’OL reste en course pour le podium:sur 2022 Ol est dans ls temps avec 10 points en 5 matchs(psg OM AsM Nice).Avec beaucoup d’absents, malades,Can, sélections,blessés !Le coach n’a pas été en danger on soutiendra l’équipe jusqu’au bout L1 et UEFA! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 13, 2022

Puisque ce dimanche soir, après le bon week-end lyonnais, Jean-Michel Aulas a décidé de conforter l’entraîneur néerlandais dans son fauteuil de coach. « Il faut tempérer tout cela. L’OL reste en course pour le podium. Sur 2022, Lyon est dans les temps avec 10 points en 5 matchs, contre le PSG, l’OM, l’AS Monaco et Nice. Avec beaucoup d’absents, de malades, les joueurs à la CAN, les sélections, les blessés ! Le coach n’a pas été en danger. On soutiendra l’équipe jusqu’au bout en L1 et en Europa League ! », a lancé le président de l’OL sur Twitter. Répondant à une déclaration du consultant d’Amazon Thierry Henry, qui avouait être perdu en regardant la saison de l’OL, JMA confirme donc que Bosz finira la saison à Lyon. Une manière de rassurer tout le monde et de retrouver un climat un peu plus serein après les dernières tempêtes, et notamment le départ de Juninho…