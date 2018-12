OL : Aulas l'adore, va-t-il craquer pour lui au mercato ?

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Avec un effectif plutôt complet et une première partie de saison encourageante, l’Olympique Lyonnais estime être dans le droit chemin à l’approche de l’ouverture du marché des transferts.

Cela n’empêche pas la cellule de recrutement de travailler sur quelques dossiers. Un défenseur central d’expérience est recherché afin de donner plus de choix à l’entraineur en cas d’utilisation prolongée de la défense à 5. Et la question se pose également au milieu de terrain, où le club rhodanien envisage visiblement de recruter un joueur défensif d’expérience pour compenser avec la jeunesse de Ndombélé, Aouar et Tousart. Et c’est une nouvelle fois vers le Grec Andreas Samaris que l’OL se tourne, comme cela avait été le cas par le passé.

Le joueur de Benfica n’est plus utilisé par le club portugais, et arrive en fin de contrat. Son arrivée pour une somme modique est donc envisageable et Jean-Michel Aulas le tiendrait en haute estime affirme L'Equipe. Une signature qui permettrait notamment de faire tourner dans l’entrejeu, mais aussi de pouvoir faire entrer un joueur d’expérience dans les gros matchs si le besoin s’en faisait sentir. En tout cas, à 29 ans, Andreas Samaris permettrait à un collectif jeune et trop souvent irrégulier d’avoir un élément capable de serrer la vis et d’apporter un vécu non négligeable. C'est visiblement ce qui séduit le président lyonnais et ses recruteurs.