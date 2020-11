OL : Aulas, Juninho, Houllier, les coulisses du choix Garcia dévoilées

Dans : OL.

Au mois d’octobre 2019, l’Olympique Lyonnais décidait à la surprise générale de miser sur Rudi Garcia afin de remplacer Sylvinho au poste d’entraîneur.

Ce choix n’a pas manqué d’interpeller les supporters lyonnais, lesquels militaient majoritairement pour la venue de Laurent Blanc entre Rhône et Loire. C’est finalement l’ancien entraîneur de Lille mais surtout de l’Olympique de Marseille qui a été retenu. Jusqu’à présent, supporters et observateurs avaient dans l’idée que c’est avant tout Jean-Michel Aulas et son conseiller Gérard Houllier qui avaient tenu les ficelles de ce dossier, et qui avaient imposé la venue de Rudi Garcia au directeur sportif Juninho. En réalité, ce n’est pas vraiment comme cela que les événements se sont déroulés à en croire Bilel Ghazi. Interrogé par Inside Gones, l’ex-journaliste de L’Equipe a révélé, que cela plaise ou non aux supporters, que Rudi Garcia était bel et bien le choix de Juninho.

« Rudi Garcia est le choix à 100% de Juninho. C’est une certitude. Garcia est arrivé sur la fin, à la base il ne devait pas faire partie de la liste finale. Garcia a bluffé un peu tout le monde lors de l’entretien. Il a bien compris que c’est Juninho qu’il fallait séduire, il lui a dit que ça serait un honneur de travailler avec lui. Je ne sais pas trop comment Rudi Garcia s’est retrouvé dans les 4. Il y a peu de chance que le contrat de Rudi Garcia s’étire après cette année même si on ne sait jamais. Dans 5 ans, je pense que l’OL pourra retrouver sa superbe. Il y a une force structurelle très importante, peut-être la plus importante en France. Il faut donner du temps pour reconstruire un projet » a dévoilé Bilel Ghazi dans des propos rapportés par FootRadio.com. Une énorme surprise qui ne manquera pas d’interpeller les fans de Lyon, alors que Juninho devra trancher dans les mois à venir l’avenir de Rudi Garcia, en fin de contrat au mois de juin.