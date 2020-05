OL : Un spécialiste conseille à Aulas d’y aller mollo sur Twitter

Dans : OL.

Au centre des critiques depuis quelques semaines, le président Jean-Michel Aulas continue de s’exprimer pour défendre les intérêts de l’Olympique Lyonnais. Une erreur de stratégie ?

Jean-Michel Aulas ne passe plus une journée sans prendre la parole. Agacé par l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1, et du classement établi dans lequel l’Olympique Lyonnais n’arrive qu’en septième position, le président des Gones ne cesse de critiquer les décisions prises par la Ligue de Football Professionnel. Vous êtes forcément tombés sur au moins un entretien accordé par le dirigeant à un média. Ou sur ses nombreuses publications sur Twitter, son terrain de jeu favori. Une stratégie à revoir selon Vincent Chaudel, le fondateur de l’Observatoire du Sport Business qui conseille à JMA de ralentir sur le réseau social.

« Pour Jean-Michel Aulas, cela va au-delà de cette période-là. Je pense que c’est un président qui est peut-être trop actif sur Twitter, a estimé le spécialiste contacté par Olympique-et-lyonnais.com. Si je parle uniquement des réseaux sociaux, il va commenter ou réagir sur des sujets où je pense, il gagnerait à prendre une position plus haute. Les sujets du moment, je comprends tout à fait qu’il réagisse. C’est certainement le président de club en France le plus actif sur Twitter et forcément, lorsque vous tweetez beaucoup, il y a du déchet. Son image de marque est faite, le sujet maintenant est de savoir s’il n’en n’abuse pas trop, si ça n’en devient pas caricatural. Sur Twitter ça l’est un peu. » Ce qui n’a pas l’air de déranger le patron de l’OL.