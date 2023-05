OL : Aulas jeté comme une chaussette, Textor le dégoûte

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Jean-Michel Aulas et l'OL, c'est terminé. Après 36 ans à la tête du club, le président rhodanien a été mis sur la touche par John Textor, nouveau propriétaire des Gones.

A l'OL, les grandes manoeuvres démarrent. John Textor ne se cache pas depuis un certain temps de vouloir changer les choses dans le Rhône. Et il a pris le taureau par les cornes. Peu après la victoire incroyable de l'OL contre Montpellier, l'information est tombée : Jean-Michel Aulas n'est plus le président lyonnais. Le propriétaire américain va donc pouvoir amorcer dès à présent de grands changements. Et il va se passer de la plupart des personnes qui constituaient l'organigramme lyonnais, puisque Bruno Cheyrou devrait lui-aussi faire ses valises. L'annonce du départ de Jean-Michel Aulas a provoqué une vague d'hommages de la part du monde du football. Robert Duverne, ancien préparateur physique de l'OL et de l'équipe de France, a fait part de son choc...

Aulas, une annonce trop brutale pour beaucoup

Communiqué de presse : John Textor devient Président-Directeur général. Jean-Michel Aulas sera nommé Président d’honneur.



OL Groupe remercie très sincèrement Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnaishttps://t.co/nT8k5zve1j — Olympique Lyonnais (@OL) May 8, 2023

Lors de propos relayés par le Dauphiné Libéré, Robert Duverne a notamment indiqué : « Je suis très choqué, très touché par le départ de Jean-Michel Aulas et atterré par la méthode. Je suis dans le milieu depuis suffisamment longtemps pour me rendre compte que ce n’est pas quelque chose de net : on n’annonce pas comme ça, par communiqué, que Jean-Michel Aulas n’est plus président de l’Olympique lyonnais ! On fait une conférence de presse, on prépare son départ avec tous les honneurs qu’il mérite… La transition, on s’y attendait mais la manière de faire est brutale, en un week-end comme ça, ça ne me plaît pas. Le président était encore dans une mission, on vient la lui enlever d’un seul coup, je suis extrêmement atterré. Je ne travaille plus à l’OL mais personne ne m’empêchera d’être supporter de ce club et la direction qu’est en train de prendre le club ne me plaît pas. Les premiers signes envoyés par John Textor depuis sa prise en main ne sont pas bons, notamment avec ces mouvements de joueurs entre clubs dont il est propriétaire. Les supporters attendent plutôt des investissements pour ramener l’OL au sommet ». Le départ de Jean-Michel Aulas va laisser un grand vide et démarrer un nouveau cycle à Lyon. Reste à savoir comment sera fêté l'ancien président des Gones, qui a tout gagné sur le plan national avec son club, qu'il a transformé en l'un des plus grands clubs de l'histoire du championnat de France. John Textor, lui, va avancer avec une énorme pression sur les épaules après cette décision forte.