OL : Aulas fait des cadeaux au mercato, il en est remercié

Dans : OL, MHSC, Mercato.

Ce jeudi après-midi, l’Olympique Lyonnais a confirmé le départ de Jordan Ferri à Montpellier.

Pour le milieu de 27 ans, un transfert définitif semblait inévitable à un an de la fin de contrat. Suite à son prêt au Nîmes Olympique, le joueur formé chez les Gones n’entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur Sylvinho. Ferri n’a donc pas été retenu. Mieux, l’OL a même facilité son départ à Montpellier, dont le président Laurent Nicollin a révélé le geste de son homologue Jean-Michel Aulas.

« C'est une réelle satisfaction de voir Jordan signer chez nous, a confié le dirigeant héraultais sur le site officiel du MHSC. Son profil correspond à ce que le coach souhaitait et il correspond à notre état d'esprit. Nous sommes heureux et ravis de l'accueillir et je remercie l'Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas d'avoir fait un effort pour qu'il vienne chez nous. J'espère que c'est une belle aventure qui commence avec Jordan et que nous allons faire de très, très belles choses ensemble au MHSC. » Pour rappel, Ferri a coûté 2 M€, plus d’éventuels bonus jusqu’à 1,2 M€ et 30 % sur le montant d’un futur transfert.