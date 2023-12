OL ‍: Aulas démissionne et explique son coup de sang

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas a pris une nouvelle décision radicale, celle de quitter le conseil d'administration d'OL Groupe pour ne plus avoir aucune responsabilité dans son club de coeur. Tout cela pour mieux racheter la salle de la LDLC Arena dont l'OL veut se défaire.

Désormais en paix avec John Textor après des mois bien chauds qui ont suivi le rachat, Jean-Michel Aulas ne manque de nouveaux projets. S’il se laisse à la disposition de l’Olympique Lyonnais maintenant que les tensions sont apaisées, il sait aussi que le club rhodanien a prévu un organigramme sans lui, et que son rôle devrait surtout être honorifique. En attendant, JMA est surtout concentré sur ses missions à la Fédération Française de Football, où il va être élu vice-président dans quelques jours, et s’attache au développement du football féminin notamment. Mais l’ancien dirigeant de l’OL a désormais en vue un énorme investissement, à savoir le rachat d’une salle qu’il a faite construire lorsqu’il était encore en charge d’OL Groupe. Il s’agit de la fameuse LDLC Arena, qui vient de voir le jour, et où évolue notamment l’ASVEL en EuroLeague. John Textor souhaite la vendre, car le propriétaire américain entend se consacrer uniquement sur le football, et cela intéresse beaucoup Tony Parker, le responsable du club de basket de la région lyonnaise.

Une bonne affaire en vue pour l'OL ?

Mais en dépit de sa proximité avec le All-Star de la NBA, Jean-Michel Aulas va bien l’affronter dans cette vente. Il s’en est expliqué sur Europe1 au micro de Jacques Vendroux. « Vous savez que John a annoncé qu'il voulait vendre l'Arena qui est un monument absolument incroyable. C’est non seulement l'une des plus belles salles d'Europe en matière de concerts, de basket-ball et de réalisation événementielle, mais c'est aussi une réalisation incroyable que nous avions faite sur le plan environnement avec le président de la Communauté urbaine. On a donc décidé de se porter candidat à l'acquisition de cette salle », a livré l’ancien président de l’OL qui se porte donc acquéreur via son groupe Holnest. Il pourrait ainsi faire un joli cadeau à son ancien club en aidant à faire monter les enchères pour une enceinte qui a coûté 141 millions d’euros à construire. Et si le prix de vente demandé par John Textor n’a pas été révélé, nul doute qu’il sera tout de même assez exigeant sur ce point.