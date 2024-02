OL ‍: Aulas et Textor, c'est vraiment la St-Valentin à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En ce jour de fête des amoureux, Jean-Michel Aulas a envoyé un message romantique à John Textor. L'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais apprécie désormais le travail de son successeur.

Jean-Michel Aulas sera bientôt le grand patron de la ligue féminine de football professionnel, et on connaît sa passion pour le foot féminin, lui qui a mené l'OL sur le toit de l'Europe. Son plaisir d'accueillir l'équipe de France d'Hervé Renard pour la demi-finale à venir entre les Bleues et l'Allemagne n'était pas fictif, et ce mercredi, l'ancien homme fort de l'Olympique Lyonnais était d'humeur badine. Alors, quand il a été interrogé sur la nature de sa relation actuelle avec John Textor et Laurent Prud'homme, JMA a confié tout son bonheur. Les procès et les messages violents sur X (anciennement Twitter) sont désormais à ranger aux oubliettes, Jean-Michel Aulas kiffe l'OL version Textor et il valide toutes les décisions prises par celui qui lui a versé 800 millions d'euros pour racheter OL Groupe.

Aulas supporter numéro 1 de Textor et Prud'homme

Adhésion autour du plan Aulas pour une Ligue féminine professionnelle : « L'histoire est en marche » - L'Équipe https://t.co/MoG5U1bKWh — Willy Pasche (@willy_pasche) February 7, 2024

En marge de la présentation du groupe tricolore pour le prochain match de Ligue des Nations, Jean-Michel Aulas a été dithyrambique avec l'Olympique Lyonnais et ceux qui dirigent dorénavant le club. « On a eu des bas et maintenant quelques hauts. On a eu la chance d’avoir trouvé avec John Textor des relations tout à fait apaisées qui ont aidé à faire en sorte que l’ADN lyonnais soit complètement intégré. Il y a aussi l’arrivée de Laurent Prud’homme qui connait parfaitement le football et le sport de haut niveau. Les choses se passent parfaitement bien avec lui. John et Laurent sont partis dans un projet qui est en train de réussir avec l’investissement de 60 millions d’euros qui était souhaité par les supporters. Les joueurs qui sont arrivés sont de grandes qualités, que ce soit sur le terrain ou sur le plan humain. Je pense que le plus dur est derrière nous », a confié l'ancien président de l'OL qui ne redoute plus une descente en Ligue 2 de son club de coeur.