OL ‍: Fabio Grosso surcoté, déjà une attaque à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor a misé sur Fabio Grosso pour prendre la succession de Laurent Blanc. Présent à Lyon pour assister au match contre Le Havre, l’entraîneur italien a pris ses fonctions lundi et a dirigé sa première séance.

Après deux ans sur le banc de Frosinone, Fabio Grosso a décidé de rejoindre l’Olympique Lyonnais, où il succède à Laurent Blanc dans un club en crise. 16e de Ligue 1 après cinq journées de championnat, le club rhodanien avait besoin d’un entraîneur aux idées neuves pour tenter de se relancer et c’est donc le champion du monde 2006, ancien joueur de l’OL entre 2007 et 2009, qui a été choisi par John Textor et Matthieu Louis-Jean. Chez les observateurs ainsi que les supporters lyonnais, ce choix fait l’unanimité.

Sébastien Tarrago se méfie de la hype Fabio Grosso

D’abord car Fabio Grosso a laissé un excellent souvenir sur les bords du Rhône après son passage au club en tant que joueur mais également car ses débuts dans son nouveau métier d’entraîneur ont été plutôt prometteurs. Une hype assez inexplicable aux yeux de Sébastien Tarrago. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le journaliste s’est exprimé sur le cas Fabio Grosso et a avoué être totalement désemparé devant le crédit donné au coach transalpin de 45 ans, dont le nom a tout de suite été approuvé par tout le monde. Au contraire, le nom de Gennaro Gattuso semblait cristalliser plus de méfiance alors que ce dernier a entraîné Naples ou encore l’AC Milan.

« L’épisode lyonnais m’amuse beaucoup, on m’a expliqué que Gattuso était le plus nul des plus nuls. Ok, il a quand même entraîné Naples, l’AC Milan et Valence. Fabio Grosso qui n’a jamais rien gagné et qui a entraîné une saison en Série B, tout le monde le valide, il va tout changer, ça va être génial. Je n’arrive pas à comprendre, je dois être trop bête. On me répond qu’il a laissé un super souvenir dans le vestiaire de l’OL mais il faut se rappeler que dans le vestiaire, tout le monde disait qu’il était nul ! Ce qui n’était pas complètement faux… Ce n’est pas parce qu’il est sympa et qu’il parle Français que c’est un bon coach car de toute façon si c’était un bon coach et affirmé… il ne serait pas venu à Lyon. On va voir mais détendons-nous un petit peu, pourquoi il a déjà l’approbation de tous ? » a commenté Sébastien Tarrago, qui ne comprend pas l’emballement général autour de Fabio Grosso et qui attendra de voir l’équipe lyonnaise à l’œuvre pour juger celui qui a également entraîné le FC Sion en Suisse avant de prendre en mains Frosinone et maintenant l’OL.